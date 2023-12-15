ماكسيمان يحقق رقمًا غائبًا منذ موسمين

خطف النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفيحاء، ليُحقق رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي.

ماكسيمان يخطف الأنظار

وشارك ماكسيمان بشكل أساسي في مباراة الفيحاء ضد الأهلي بالأمس، ونجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة، ليكون أول لاعب يمنح ثلاثية هاتريك في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وصنع 3 فرصة.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن آخر لاعب قام بصناعة 3 أهداف في دوري روشن السعودي قبل ماكسيمان؛ كان في موسم 2021\ 2022.

فوز الأهلي ضد الفيحاء برباعية

ولعب الفيحاء ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الراقي بفوز هام بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة، ليتواجد في المركز العاشر.