ماكسيمان يحقق رقمًا غائبًا منذ موسمين

أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود الأرصاد: رياح تثير الغبار وأمطار على 5 مناطق اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا مشهور التيك توك قعيد المجد ينضم لـ الصياهد الكونجرس يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار 3 نصائح مهمة لمربي الأغنام ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود 6 نصائح تقي المعتمرين من أمراض الشتاء الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويكسب الفيحاء برباعية جدول رجيم لإنقاص الوزن 4 كيلو خلال 10 أيام
خطف النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفيحاء، ليُحقق رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي.
وشارك ماكسيمان بشكل أساسي في مباراة الفيحاء ضد الأهلي بالأمس، ونجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة، ليكون أول لاعب يمنح ثلاثية هاتريك في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وصنع 3 فرصة.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن آخر لاعب قام بصناعة 3 أهداف في دوري روشن السعودي قبل ماكسيمان؛ كان في موسم 2021\ 2022.
ولعب الفيحاء ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الراقي بفوز هام بأربعة أهداف دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة، ليتواجد في المركز العاشر.