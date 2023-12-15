Icon

أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود Icon الأرصاد: رياح تثير الغبار وأمطار على 5 مناطق Icon اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا Icon مشهور التيك توك قعيد المجد ينضم لـ الصياهد Icon الكونجرس يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار Icon 3 نصائح مهمة لمربي الأغنام Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود Icon 6 نصائح تقي المعتمرين من أمراض الشتاء Icon الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويكسب الفيحاء برباعية Icon جدول رجيم لإنقاص الوزن 4 كيلو خلال 10 أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

ماكسيمان يحقق رقمًا غائبًا منذ موسمين

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
ماكسيمان يحقق رقمًا غائبًا منذ موسمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفيحاء، ليُحقق رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي.

ماكسيمان يخطف الأنظار

وشارك ماكسيمان بشكل أساسي في مباراة الفيحاء ضد الأهلي بالأمس، ونجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة، ليكون أول لاعب يمنح ثلاثية هاتريك في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وصنع 3 فرصة.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ 210.68 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ 210.68 ريال

ياسين بونو أفضل حارس إفريقي عن عام 2023

ياسين بونو أفضل حارس إفريقي عن عام 2023

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن آخر لاعب قام بصناعة 3 أهداف في دوري روشن السعودي قبل ماكسيمان؛ كان في موسم 2021\ 2022.

ماكسيمان
اللاعب الفرنسي

فوز الأهلي ضد الفيحاء برباعية

ولعب الفيحاء ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الراقي بفوز هام بأربعة أهداف دون رد.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة، ليتواجد في المركز العاشر.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية
الرياضة

فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني...

الرياضة
وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض
الترفيه

وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض

الترفيه
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي

وظائف
الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها
السعودية اليوم

الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين...

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم
الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين
آخر الاخبار

الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه