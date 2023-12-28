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خلال مواجهة الفيحاء المقبلة

مالكوم يغيب عن الهلال للمرة الأولى

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
مالكوم يغيب عن الهلال للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب النجم البرازيلي مالكوم، عن فريقه الهلال في مواجهة الفيحاء المقبلة، ما وضع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس في حيرة لتعويضه.

غياب مالكوم عن الهلال

وكان نادي الهلال قد أعلن عن إصابة مالكوم في عضلة الساق، وبدأ بالأمس في تنفيذ برنامجه العلاجي، دون الكشف عن مدة غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم.

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مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وستكون هذه هي أول مباراة يغيب عنها مالكوم في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث بدأ جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم كأساسي، ليصبح جيسوس في حيرة بين الدفع بالصربي سيرجي سافيتش أو محمد القحطاني.

وشارك مالكون في 18 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي، ولم يُستبدل في أي لقاء، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراويين.

مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

الهلال يُلاقي الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الهلال على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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