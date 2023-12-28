مالكوم يغيب عن الهلال للمرة الأولى

تأكد غياب النجم البرازيلي مالكوم، عن فريقه الهلال في مواجهة الفيحاء المقبلة، ما وضع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس في حيرة لتعويضه.

غياب مالكوم عن الهلال

وكان نادي الهلال قد أعلن عن إصابة مالكوم في عضلة الساق، وبدأ بالأمس في تنفيذ برنامجه العلاجي، دون الكشف عن مدة غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم.

وستكون هذه هي أول مباراة يغيب عنها مالكوم في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث بدأ جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم كأساسي، ليصبح جيسوس في حيرة بين الدفع بالصربي سيرجي سافيتش أو محمد القحطاني.

وشارك مالكون في 18 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي، ولم يُستبدل في أي لقاء، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراويين.

الهلال يُلاقي الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الهلال على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.