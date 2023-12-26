مالك مانشستر يونايتد الجديد يقدم نجم الفريق هدية لـ الهلال .. التفاصيل كاملة !

يبدو أن المالك الجديد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيكون على استعداد للتضحية بأحد نجوم الفريق لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

قرار المالك الجديد من مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة The Mirorr البريطانية أن جيم راتكليف واحدًا من أغنى رجال الأعمال في بريطانيا استحوذ على نسبة 25%من أسهم النادي المملوك حاليًّا لعائلة جلايزر الأمريكية.

وسيرحب راتكليف برحيل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز بسبب مطالبة البعض من جماهير مان يونايتد رحيله بسبب عصبيته الزائدة وتراجع مستواه مؤخرًا.

وكانت تقارير كشفت في نوفمبر الماضي أن أحد الأندية السعودية خاصة الهلال مهتم بضم برونو مقابل 90 مليون يورو، لكن المدرب الهولندي إريك تين هاج لم يُرحب ببيع برونو خاصة أنه العنصر الأهم والأبرز في صفوف اليونايتد خلال الفترة الحالية.