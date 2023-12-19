مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 3- 0.

وسجل لاعب أوراوا، هويبراتين هدفًا بالخطأ في مرماه لفريق مان سيتي في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل مان سيتي هدفين عبر كل من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والبرتغالي بيرناردو سيلفا.

وسيواجه مان سيتي فريق فلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية مساء الجمعة المقبلة.

السيتي يتقدم عن طريق هويبرتون في مرماه ⚽ أوراوا 0 × 1 مانشستر سيتي #أوراوا_مانشستر_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GjBtarbbsm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2023