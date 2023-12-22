كواليس يوم الرعب في جامعة براغ مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي ثعبان يلدغ طفلًا في عسير أثناء اللعب بفناء المنزل فيل فودين يضيف الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي مانشستر سيتي يتفوق على فلومينينسي بثنائية في الشوط الأول تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني إحباط تهريب 252 كيلو قات في عسير تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي
تُوج الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية برباعية في شباك فريق فلومينينسي البرازيلي.
وكان السيتي افتتح التسجيل في الثانية الـ40 من بداية المباراة عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز، ثم أضاف اللاعب نينو لاعب فلومينينسي الهدف الثاني للسيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ28.
وفي الشوط الثاني، سجل السيتي هدفين عبر كل من فيل فودين وألفاريز في الدقيقتين الـ 72 والـ89.
وفاز السيتي باللقب لأول مرة في تاريخه في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
السيتي يبدأ مبكرًا.. الفاريز يسجل أول الأهداف 🤩🔥⚽
مانشستر سيتي 1 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zFE0c6HWG4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
رودري يمرر.. وفودين يحسمها في الشباك🔥
هدف ثاني للسيتي⚽🏆
مانشستر سيتي 2 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zvi2K7aNq3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
ثالث الأهداف للسيتي من فودين 🔥⚽
مانشستر سيتي 3 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/596wjLO8aa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
الفاريز يضيف رابع الأهداف للسيتي 🤩🔥⚽
مانشستر سيتي 4 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/j1z2Hijaul
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023