مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي

تُوج الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية برباعية في شباك فريق فلومينينسي البرازيلي.

مانشستر سيتي ضد فلومينينسي

وكان السيتي افتتح التسجيل في الثانية الـ40 من بداية المباراة عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز، ثم أضاف اللاعب نينو لاعب فلومينينسي الهدف الثاني للسيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ28.

وفي الشوط الثاني، سجل السيتي هدفين عبر كل من فيل فودين وألفاريز في الدقيقتين الـ 72 والـ89.

وفاز السيتي باللقب لأول مرة في تاريخه في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

السيتي يبدأ مبكرًا.. الفاريز يسجل أول الأهداف 🤩🔥⚽ مانشستر سيتي 1 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zFE0c6HWG4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

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هدف ثاني للسيتي⚽🏆 مانشستر سيتي 2 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zvi2K7aNq3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

ثالث الأهداف للسيتي من فودين 🔥⚽ مانشستر سيتي 3 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/596wjLO8aa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023