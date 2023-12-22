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مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي
المواطن - محمد سمعه

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تُوج الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية برباعية في شباك فريق فلومينينسي البرازيلي.

مانشستر سيتي ضد فلومينينسي 

وكان السيتي افتتح التسجيل في الثانية الـ40 من بداية المباراة عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز، ثم أضاف اللاعب نينو لاعب فلومينينسي الهدف الثاني للسيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ28.

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وفي الشوط الثاني، سجل السيتي هدفين عبر كل من فيل فودين وألفاريز في الدقيقتين الـ 72 والـ89.

وفاز السيتي باللقب لأول مرة في تاريخه في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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