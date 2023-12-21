مانشستر سيتي وفلومينينسي يحلمان باللقب الأول

تترقب الجماهير مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

موعد نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، يوم غد الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

مانشستر سيتي وفلومينينسي يسعيان للفوز

ويبحث مانشستر سيتي وفلومينينسي عن اللقب الأول في المشاركة الأولى بمنافسات كأس العالم للأندية، كما ظهر الفريقان بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يُحفزهما لكتابة التاريخ والفوز بالبطولة.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بعد موسم تاريخي، حيث توج بالثلاثية، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ويأمل المدرب الإسباني بيب غوارديولا لمواصلة إنجازاته والتتويج بمونديال الأندية.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي في التتويج بلقب كوبا ليبيرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، ويحلم لاعبيه بكتابة أسمائهم بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ والفوز بالبطولة العالمية.