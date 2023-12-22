مانشستر سيتي يتفوق على فلومينينسي بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الشوط الأول من نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالتفوق على فريق فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد.

الهدف الأول سُجل في الثانية الـ 40 عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز.