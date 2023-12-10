Icon

وليد عبدالله: علي البليهي أكثر لاعب يصنع مشاكل ووجود رونالدو غيّر النصر كثيرًا Icon اتفاقية لتعزيز الأبحاث والبرامج التوعوية في أمراض الصوت والبلع Icon مانشستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في لوتون تاون Icon تشيلسي يواصل السقوط بالخسارة أمام إيفرتون Icon تقلبات جوية سريعة ومتلاحقة حتى 22 ديسمبر Icon وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية Icon أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله Icon النصر يفقد أليكس تيليس ضد الشباب Icon رقم تاريخي لحارس إنتر ميلان في الدوري الإيطالي Icon زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 6% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في لوتون تاون

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
مانشستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في لوتون تاون
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على مضيفه فريق لوتون تاون بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

وتقدم فريق لوتون تاون بالهدف الأول عبر اللاعب إليجياه أديبايو في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق

تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق

وصول الباخرة الثالثة من الجسر البحري السعودي لإغاثة أهالي غزة

وصول الباخرة الثالثة من الجسر البحري السعودي لإغاثة أهالي غزة

وفي الشوط الثاني، نجح فريق مان سيتي في إحراز هدفين عبر كل من البرتغالي بيرناردو سيلفا والإنجليزي جاك جريليش في الدقيقتين الـ 62 والـ 66.

وبعد الفوز، أصبح رصيد مان سيتي 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز الـ 18.

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس السبت، بفوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2- 1.

وفاز شيفيلد يونايتد على برينتفورد بهدف دون رد، وفاز بورنموث على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل وولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست بهدف لكل فريق، وتعادل برايتون مع بيرنلي بهدف لكل فريق، وفاز أستون فيلا على آرسنال بهدف دون رد.

وفي اليوم، فاز إيفرتون على تشيلسي بنتيجة 2- 0، وفاز فولهام على وست هام يونايتد بخماسية دون رد، وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون بنتيجة 2- 1، بينما تُختتم مواجهات الجولة الـ 16 اليوم بلقاء بين توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه