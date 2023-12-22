مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني

نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في إحراز هدفين في شباك فريق فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

الهدف الأول سُجل في الثانية الـ 40 عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وفي الدقيقة الـ 27 سجل اللاعب نينو لاعب فلومينينسي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه لصالح السيتي.

ويُقام نهائي كأس العالم للأندية في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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هدف ثاني للسيتي⚽🏆 مانشستر سيتي 2 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zvi2K7aNq3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023