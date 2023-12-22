مانشستر سيتي يتفوق على فلومينينسي بثنائية في الشوط الأول تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني إحباط تهريب 252 كيلو قات في عسير تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي عقوبة إطعام البابون 500 ريال الأهلي يقسو على الحزم برباعية “المواطن” توثق أمسية شعرية لـ أبو شيبة والسكران ضمن عروض رسوم وطلل النصر يهزم الاتفاق بثلاثية
نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في إحراز هدفين في شباك فريق فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.
الهدف الأول سُجل في الثانية الـ 40 عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز.
وفي الدقيقة الـ 27 سجل اللاعب نينو لاعب فلومينينسي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه لصالح السيتي.
ويُقام نهائي كأس العالم للأندية في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
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هدف ثاني للسيتي⚽🏆
مانشستر سيتي 2 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zvi2K7aNq3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
السيتي يبدأ مبكرًا.. الفاريز يسجل أول الأهداف 🤩🔥⚽
مانشستر سيتي 1 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zFE0c6HWG4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023