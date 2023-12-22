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مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في إحراز هدفين في شباك فريق فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

الهدف الأول سُجل في الثانية الـ 40 عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

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وفي الدقيقة الـ 27 سجل اللاعب نينو لاعب فلومينينسي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه لصالح السيتي.

ويُقام نهائي كأس العالم للأندية في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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