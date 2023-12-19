مانشستر سيتي يسعى لتحقيق إنجاز استثنائي

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، لتحقيق إنجاز فريد في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أن يصبح أول ناد إنجليزي يتوج بلقب كأس العالم للأندية خلال مشاركته في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
وفشل كل من؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عام 2000، ليفربول في 2005، وتشيلسي عام 2012 في تحقيق هذا الإنجاز، وحصد لقب المونديال خلال المشاركة الأولى في البطولة.
وسيبدأ مانشستر سيتي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة أوراوا، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
ويُشارك السيتي في هذا الدور بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا، بعد تجاوزه لعقبة كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.