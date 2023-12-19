Icon

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023 Icon 3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية Icon مانشستر سيتي يسعى لتحقيق إنجاز استثنائي Icon الأهلي المصري عينه على الميدالية الرابعة Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon دي بروين جاهز للمشاركة بكأس العالم للأندية 2023 Icon انتبه.. لون عادم السيارة يدل على الأعطال Icon المسرح الأزرق يشهد خامس العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح Icon نونو سانتو يقترب من العودة للبريميرليج Icon لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة كأس العالم للأندية 2023

مانشستر سيتي يسعى لتحقيق إنجاز استثنائي

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
مانشستر سيتي يسعى لتحقيق إنجاز استثنائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، لتحقيق إنجاز فريد في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مانشستر سيتي يأمل التتويج باللقب

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أن يصبح أول ناد إنجليزي يتوج بلقب كأس العالم للأندية خلال مشاركته في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

قد يهمّك أيضاً
جراحة دقيقة في الحبل الشوكي تنهي معاناة مريض

جراحة دقيقة في الحبل الشوكي تنهي معاناة مريض

6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق

6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق

وفشل كل من؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عام 2000، ليفربول في 2005، وتشيلسي عام 2012 في تحقيق هذا الإنجاز، وحصد لقب المونديال خلال المشاركة الأولى في البطولة.

مانشستر سيتي
لاعبو الفريق – المصدر @ManCity

مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا

وسيبدأ مانشستر سيتي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة أوراوا، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

مباراة مانشستر سيتي وأوراوا - مانشستر سيتي ضد أوراوا
موعد المباراة – المصدر @ManCity

ويُشارك السيتي في هذا الدور بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا، بعد تجاوزه لعقبة كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

مانشستر سيتي
لاعبو الفريق – المصدر @ManCity

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي
آخر الاخبار

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وظائف
العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض
أخبار رئيسية

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في...

أخبار رئيسية
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام
غرائب

نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

غرائب
أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي
السعودية اليوم

أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر...

السعودية اليوم
مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون
العالم

مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

العالم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه