مانشستر سيتي يعبر شيفيلد بثنائية

انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السيتيزنز بهدفين دون رد.

رودري يتقدم مبكرًا

وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد التي أُقيمت على ملعب الاتحاد بشكل سريع، ونجح رودري في هز الشباك عند الدقيقة 14، بعدما تقدم بالكرة وأطلق تسديدة قوية.

وأطلق كايل ووكر تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 24، واستمرت المحاولات، وتمكن حارس السيتيزنز، إيدرسون من التصدي لرأسية روبنسون عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي ضد شيفيلد.

فوز مانشستر سيتي ضد شيفيلد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط السيتي بقوة، ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، بعد تمريرة مميزة من فودين، وكاد أن يهز الشباك عند الدقيقة 74، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى.

وواصل السيتيزنز السيطرة على اللعب دون خطورة حقيقية على المرمى، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، ويرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.