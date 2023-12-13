مانشستر سيتي يهزم النجم الأحمر بصعوبة

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا صعبًا على حساب مضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وكان اللاعب ميكا هاميلتون أحرز الهدف الأول للمان سيتي في الدقيقة الـ 20 وفي الشوط الثاني، سجل السيتي الهدف الثاني عبر اللاعب أوسكار بوب في الدقيقة الـ63 ثم سجل فريق النجم الأحمر هدفًا في الدقيقة الـ77 عبر اللاعب بيوم هوانج،.
وسجل السيتي الهدف الثالث عبر اللاعب كالفين فيليبس في الدقيقة الـ85، ثم سجل اللاعب ألكسندر كاتاي الهدف الثاني لنادي النجم الأحمر في الدقيقة الـ90.
ويتواجد مان سيتي في صدارة المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل فريق النجم الأحمر الترتيب برصيد نقطة.
وفي نفس توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر، فاز فريق لايبزيج الألماني على نادي يونج بويز السويسري بنتيجة 2- 1.
بينما تُقام حاليًّا مباريات نيوكاسل الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي” و”أتلتيكو مدريد الإسباني ضد لاتسيو الإيطالي” و”بوروسيا دورتموند الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي” و”بورتو البرتغالي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني” و”سيلتيك الإسكتلندي ضد فينورد الهولندي” و”رويال أنتويرب البلجيكي ضد برشلونة الإسباني”.