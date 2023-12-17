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سيواجه أوراوا الياباني الثلاثاء

مانشستر سيتي يُغادر إلى جدة

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ صباحاً
مانشستر سيتي يُغادر إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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تغادر بعثة الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى جدة اليوم السبت وذلك بعد التعادل مع نادي كريستال بالاس في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي اليوم.

مانشستر سيتي ضد أوراوا

وأعلن الحساب الرسمي للسيتي عبر منصة ” إكس” : ” نغادر إلى جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية، نلتقي بكم قريبًا”.

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وسيواجه السيتي، فريق أوراوا الياباني بطل آسيا مساء الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي في بطولة مونديال الأندية، حيث تُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

وكان نادي أوراوا تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد.

ونجح اللاعب الهولندي أليكس شالك في إحراز الهدف الوحيد للفريق الياباني في الدقيقة الـ 79 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا في لاعبي فريق ليون.

 

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