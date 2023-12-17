مانشستر سيتي يُغادر إلى جدة 600 وظيفة في شركة النفط والغاز السعودية أرامكو الحصيني: كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على معظم المناطق طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق السعودية أمير الرياض يحضر أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد للخيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباراتي السبت التعاون يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة سر مقولة البرد سبب كل علة وظائف شاغرة في فروع شركة EY الإسماعيلي يسقط أمام إنبي في الدوري المصري
تغادر بعثة الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى جدة اليوم السبت وذلك بعد التعادل مع نادي كريستال بالاس في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي اليوم.
وأعلن الحساب الرسمي للسيتي عبر منصة ” إكس” : ” نغادر إلى جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية، نلتقي بكم قريبًا”.
وسيواجه السيتي، فريق أوراوا الياباني بطل آسيا مساء الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي في بطولة مونديال الأندية، حيث تُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
وكان نادي أوراوا تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد.
ونجح اللاعب الهولندي أليكس شالك في إحراز الهدف الوحيد للفريق الياباني في الدقيقة الـ 79 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا في لاعبي فريق ليون.
Making our way to Jeddah for the FIFA #ClubWC 🏆
See you soon! 👋
🤝 @etihad pic.twitter.com/oA2rrmsM56
— Manchester City (@ManCity) December 16, 2023