مانشستر يونايتد يتعثر من جديد بثنائية أمام وست هام

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعثره في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الخسارة اليوم أمام فريق وست هام يونايتد بثنائية دون رد في الجولة الـ 18.
وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي بينهما.
وفي الشوط الثاني، سجل فريق وست هام هدفين عبر كل من جارود بوين ومحمد قدوس في الدقيقتين الـ 72 والـ 78.
وبعد فوز وست هام، أصبح رصيده 30 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 28 نقطة في المركز الثامن.
وكانت مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بتعادل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وفي مواجهات اليوم، فاز وست هام على مان يونايتد بثنائية دون رد.
وتُقام حاليًا مواجهات ” فولهام ضد بيرنلي” و ” توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون” و ” نوتنغهام فورست ضد بورنموث” و ” لوتون تاون ضد نيوكاسل يونايتد”.
بينما تُختتم مواجهات اليوم، بلقاء قمة الجولة الـ 18 بين ليفربول وآرسنال.