مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة لقطات من أمطار الحرم المكي والهدا اليوم طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام انفجار الخلاف بين نتنياهو وبايدن إلى العلن مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن النفط يتراجع 3% احذوا النغزات المؤلمة في منتصف الصدر آرسنال يُنهي دور المجموعات بالتعادل أمام أيندهوفن إسرائيل تبدأ في إغراق أنفاق غزة بمياه البحر
ودع الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الخسارة مساء الثلاثاء أمام فريق بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات في البطولة.
وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني نجح الفرنسي كينجسلي كومان في إحراز الهدف الوحيد للبايرن في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة.
وبعد المباراة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 16 نقطة في الصدارة في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة.
وكانت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، انتهت بتعادل آرسنال الإنجليزي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل فريق، وفوز لانس الفرنسي على إشبيلية الإسباني بنتيجة 2- 1، وفاز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وتعادل إنتر ميلان الإيطالي بدون أهداف مع نادي ريال سوسيداد الإسباني، بينما فاز ريال مدريد الإسباني على يونيون برلين الألماني بنتيجة 3- 2، بينما فاز نابولي الإيطالي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين دون رد، وفاز بنفيكا البرتغالي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3- 1.
وفاز كوبنهاجن الدنماركي على غلطة سراي التركي بهدف دون رد.