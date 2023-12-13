مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ

ودع الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الخسارة مساء الثلاثاء أمام فريق بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات في البطولة.

مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني نجح الفرنسي كينجسلي كومان في إحراز الهدف الوحيد للبايرن في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة.

وبعد المباراة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 16 نقطة في الصدارة في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وكانت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، انتهت بتعادل آرسنال الإنجليزي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل فريق، وفوز لانس الفرنسي على إشبيلية الإسباني بنتيجة 2- 1، وفاز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وتعادل إنتر ميلان الإيطالي بدون أهداف مع نادي ريال سوسيداد الإسباني، بينما فاز ريال مدريد الإسباني على يونيون برلين الألماني بنتيجة 3- 2، بينما فاز نابولي الإيطالي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين دون رد، وفاز بنفيكا البرتغالي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3- 1.

وفاز كوبنهاجن الدنماركي على غلطة سراي التركي بهدف دون رد.