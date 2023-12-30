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لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون
المواطن - فريق التحرير

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وسعت مايكروسوفت مدى وصول مساعدها للذكاء الاصطناعي Copilot من خلال إدماجه في نظامي التشغيل iOS و iPadOS.

تطبيق Copilot

وطرحت الشركة تطبيقًا مخصصًا لمستخدمي أجهزة iOS و iPadOS، وذلك بعد أيام قليلة من تقديم تطبيق Copilot لمستخدمي نظام أندرويد. وأصبح بإمكان عدد كبير من المستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع هذه الخطوة بخاصة مالكي الآيفون.

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ويمنحك التطبيق إمكانية الوصول إلى مساعد مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي الذي كان يعرف سابقًا باسم Bing Chat، ويعمل التطبيق بشكل مشابه لتطبيق ChatGPT للهاتف المحمول من شركة OpenAI.

توليد صور بالذكاء الاصطناعي

ويسمح لك التطبيق بطرح الأسئلة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النص، إلى جانب توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال التكامل مع نموذج تحويل النص إلى صورة DALL-E3.

وتقول مايكروسوفت: “يعمل Copilot على تحسين عملك التصميمي ونقل إبداعك إلى آفاق جديدة ملهمة من خلال الجمع بين قوة GPT-4 وقدرات DALL·E 3”.

تجربة مشابهة لـ ChatGPT

ويتيح لك Copilot الوصول إلى النموذج اللغوي الكبير الحديث GPT-4 دون الحاجة إلى الدفع مقابل الاشتراك، وذلك على عكس الإصدار المجاني من ChatGPT الذي يعتمد على GPT-3.5.

ويؤدي استخدام GPT-4 إلى تحسين قدرات التطبيق واستجابته. وأعادت مايكروسوفت تسمية Bing Chat إلى Copilot في خطوة إستراتيجية تتماشى مع هدفها المتمثل في تقديم تجربة مستقلة مشابهة لتجربة ChatGPT.

تغيير العلامة التجارية

ويعد تغيير العلامة التجارية هذا تحولًا في التركيز والالتزام بتزويد المستخدمين بمنصة تفاعل فريدة ومخصصة. وتوفر الشركة أيضًا تجربة ويب منفصلة عن Bing لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، مما يميزه بشكل أكبر عن Bing ويؤكد طبيعته المستقلة، إلى جانب طرح تطبيقات مخصصة لأجهزة أندرويد وآبل.

وأصبح تطبيق Copilot متاحًا الآن للتنزيل عبر متجر آبل App Store لمستخدمي iOS و iPadOS، مما يعد علامة فارقة مهمة في جهود مايكروسوفت لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر منصات مختلفة.

ويمكن للمستخدمين الآن تجربة قوة مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، وتكامل تحويل النص إلى صورة، والقدرات المحسنة للنموذج اللغوي الكبير GPT-4 مباشرة عبر أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS أو iPadOS.

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