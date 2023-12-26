ما العقوبة المنتظرة للوافد المتحرش بفتاة؟

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أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي العقوبة التي تنتظر الوافد المصري المتحرش بفتاة أثناء توصيلها بحافلة.
وقال الوهيبي عبر مداخلة مع برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء: إنه بحسب نظام مكافحة التحرش وبحسب المقطع المنتشر هي واقعة تحرش مكتملة الأركان لأن النظام يعرف جريمة التحرش بأنها أي إشارة ذات مدلولات جنسية.
ولفت إلى أن النظام نص على عقوبة تصل إلى سنتين سجن وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وإذا كانت الفتاة لم يتجاوز عمرها 18 عامًا تغلظ العقوبة وتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.
ما العقوبة التي تنتظر الوافد المتحرش بفتاة؟
يوضحها محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي.#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/ANPA7QcoLR
— الشارع السعودي (@saudiatv_1) December 26, 2023