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مبادرة لتوفير خيارات غذائية آمنة لمرضى السيلياك عبر تطبيقات التوصيل

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
مبادرة لتوفير خيارات غذائية آمنة لمرضى السيلياك عبر تطبيقات التوصيل
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مبادرة تستهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتوفير خيارات غذائية مناسبة لمرضى السيلياك، حيث تمكن من خلالها شركات تطبيقات توصيل الطلبات من تقديم تصنيفات واضحة للأغذية المحتوية والخالية من الجلوتين؛ وذلك بهدف تسهيل اتخاذ القرارات الغذائية الصحيحة لمرضى السيلياك.

الهدف من المبادرة

وأوضحت هيئة النقل، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية توفير خيارات غذائية آمنة ومناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، كما تسعى المبادرة إلى رفع جودة خدمات تطبيقات التوصيل من خلال توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن المكونات الغذائية.

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وأشارت إلى أن المبادرة تسهم بشكل فعّال في توفير الوقت والجهد لمرضى السيلياك، وتعكس حرص الهيئة العامة للنقل على تبني ممارسات تعزز المسؤولية الاجتماعية، وتلبي احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع.

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