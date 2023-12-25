مبادرة لتوفير خيارات غذائية آمنة لمرضى السيلياك عبر تطبيقات التوصيل سعود الطبية: المستحضرات العشبية ترتبط بالشتاء وتداخلاتها الدوائية خطيرة شركة الفنار تعلن عن 117 وظيفة بعدة تخصصات تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي التدخين يقلص حجم المخ ويسبب شيخوخة الدماغ القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة برنامج ريف: 6 منتجات مشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية اتفاقيات الصين والسعودية جزء أساسي من استراتيجية تقليل التأثير العالمي لـ الدولار
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مبادرة تستهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتوفير خيارات غذائية مناسبة لمرضى السيلياك، حيث تمكن من خلالها شركات تطبيقات توصيل الطلبات من تقديم تصنيفات واضحة للأغذية المحتوية والخالية من الجلوتين؛ وذلك بهدف تسهيل اتخاذ القرارات الغذائية الصحيحة لمرضى السيلياك.
وأوضحت هيئة النقل، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية توفير خيارات غذائية آمنة ومناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، كما تسعى المبادرة إلى رفع جودة خدمات تطبيقات التوصيل من خلال توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن المكونات الغذائية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسهم بشكل فعّال في توفير الوقت والجهد لمرضى السيلياك، وتعكس حرص الهيئة العامة للنقل على تبني ممارسات تعزز المسؤولية الاجتماعية، وتلبي احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع.