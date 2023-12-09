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بعد تسجيل النجم البرتغالي لهدف وصناعته لآخر

مباراة النصر ضد الرياض تساوي بين أرقام رونالدو ومبابي

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
مباراة النصر ضد الرياض تساوي بين أرقام رونالدو ومبابي
المواطن - محمد سمعه

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منحت مباراة النصر ضد الرياض، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الفرصة لمعادلة أرقام النجم الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين.

النصر ضد الرياض

وكان رونالدو تألق في مباراة النصر والرياض أمس في الجولة الـ16 من دوري روشن حيث سجل هدفًا للنصر وصنع آخر لمواطنه أوتافيو.

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وكانت مباراة أمس هي المباراة رقم 1200 لرونالدو في مسيرته الكروية، حيث انضم النجم البرتغالي لقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال عام 2023، حيث وصل لـ 49 هدفًا في المركز الثاني متساويًا مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي بينما يتواجد في الصدارة النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 50 هدفًا.

كريستيانو رونالدو - النصر والرياض

أرقام رونالدو في دوري روشن

وتمكن كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، من التسجيل والصناعة في دوري روشن السعودي أمام كل من؛ الفتح، الشباب، الحزم، الطائي، الخليج والرياض ضمن منافسات الجولات 3، 4، 5، 8، 12 و16.

ورفع كريستيانو رونالدو عدد أهدافه في دوري روشن السعودي إلى 16، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين، بالإضافة إلى تقديمه لـ8 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة بالتساوي مع نجم التعاون ألفارو ميدران.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ولعب النصر ضد الرياض على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.

 

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