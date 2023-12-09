متحدث الأرصاد: شتاء هذا العام سيكون دافئاً.. يبدأ فلكياً 22 ديسمبر

أكد متحدث الأرصاد حسين القحطاني أن دخول فصل الشتاء فلكياً سيكون 22 ديسمبر وسيكون شتاء هذا العام دافئًا مقارنة بالمواسم السابقة.

وأضاف القحطاني، لقناة “الإخبارية”، أن الشتاء بدأ فلكياً بصفة عامة، ونستعد لدخول الشتاء فلكياً في 22 من هذا الشهر.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني لـ #برنامج_120: دخول فصل الشتاء فلكيا 22 ديسمبر وسيكون شتاء هذا العام دافئًا#الإخبارية pic.twitter.com/CTSwBMycHn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2023

انخفاض درجات الحرارة

ونتوقع أن تبدأ فرص الموجات الباردة التي تؤثر على شمال المملكة وتمتد إلى المناطق الوسطى والشرقية.

كما تمتد حالة البرودة إلى المناطق الداخلية الجنوبية، ونتوقع انخفاضاً واضحاً لدراجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.