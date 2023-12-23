متقاعدون يجتمعون بعد انقطاع 18 عاماً في الخرج: فرحة لا توصف

التقى محمد الجعيلي، أحد منسوبي بلدية محافظة الخرج، بزملائه المتقاعدين، بعد مرور قرابة 18 عاماً من افتراقهم وتقاعدهم.

لقاء بعد التقاعد

وقال الجعيلي إنه لم يشاهد زملاء العمل منذ فترة طويلة منذ أن تقاعدوا بيد أن ملتقى المتقاعدين الأول الذي أقيم في محافظة الخرج أخيراً، منح متقاعدي بلدية المحافظة فرصة اللقاء ببعضهم وبخاصة بعد مضي ما يربو عن 18 عاماً من الابتعاد.

فرحة لا توصف

وقال الجعيلي واصفاً مشاعره ” “فرحة لا توصف”، ثم ما لبث حتى أردف: “أنا مبسوط ومرتاح لهذه الفكرة” إذ فرح حينما شاهد زملاءه منسوبي البلدية بعد أعوام طويلة من الغياب، ليسترجعوا ذكرياتهم بمحبة لافتة.

فيما عبر زميله محمد الجبر عن سعادته الغامرة، إذ التقى زملاءه بعد سنوات الابتعاد الذي فرضه التقاعد، هذان الاثنان لم يتصورا بعد تفرغهما من مسؤولياتهما أن يلتقيا بزملائهما في المؤسسة المتقاعدون أو حتى الذين ما زالوا على رأس عملهم، في حين حقق الملتقى ذلك.