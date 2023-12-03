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متى موعد حساب المواطن دفعة ديسمبر 2023؟

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
متى موعد حساب المواطن دفعة ديسمبر 2023؟
المواطن - فريق التحرير

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رد حساب المواطن على عدد من الأسئلة حول موعد إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال حول موعد دفعة ديسمبر: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “ديسمبر” حتى الآن وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/11/2023 وكنت مستحقًا سيشملك الدعم.

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وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

موعد الدفعة 73

وبحسب الجدولة الزمنية سيتم إيداع الدفعة 73 من الدعم للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك في الموعد المحدد يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

 

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