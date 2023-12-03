متى موعد حساب المواطن دفعة ديسمبر 2023؟ غاياردو: مواجهة سباهان فرصة لحسم الصدارة حالات تعليق معاش الضمان الاجتماعي أحمد حجازي: سعيد بالعودة ونسعى للانتصار غدًا محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي فتح باب التوظيف في مركز موان
رد حساب المواطن على عدد من الأسئلة حول موعد إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين.
وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال حول موعد دفعة ديسمبر: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “ديسمبر” حتى الآن وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/11/2023 وكنت مستحقًا سيشملك الدعم.
وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وبحسب الجدولة الزمنية سيتم إيداع الدفعة 73 من الدعم للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك في الموعد المحدد يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.