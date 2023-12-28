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مجلة JDR أبحاث الإعاقة تحقق إنجازًا بارزًا على منصة ScienceOpen

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
مجلة JDR أبحاث الإعاقة تحقق إنجازًا بارزًا على منصة ScienceOpen
المواطن - فريق التحرير

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حققت مجلة (JDR) Journal of Disability Research، التابعة لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إنجازًا بارزًا على منصة ScienceOpen للأبحاث العلمية، باختيارها قصة نجاح العام 2023، ورائدة الابتكار والتميز في مجال أبحاث الإعاقة، وذلك ضمن حملة مراجعاتها للتطبيقات الناجحة سنويًّا على موقعها.

ويأتي هذا الإنجاز العالمي والذي نعتز به اليوم في مركز أبحاث الإعاقة في سياق تسارع التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الإعاقة، وإلى الجهود الجادة التي يقوم بها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لتحسين الحياة وتوفير فرص جديدة للأفراد ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

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إنجاز بارز على منصة ScienceOpen

أيضًا لتعزيز دور المجلة ونجاحها في مواصلة قيادتها لأبحاث الإعاقة المؤثرة وتوسيع محتواها العلمي بجودة عالية تلبي احتياجات المجتمع العلمي، والتركيز على تمكين البحث وتعزيز الابتكار في مجال الإعاقة ودعم الباحثين وتشجيعهم على اتخاذ خطوات جادة نحو فهم أفضل وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال مجلة أبحاث الإعاقة التي توفير منصة للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم وتبادل خبراتهم العلمية.

جدير بالذكر تعتبر منصة ScienceOpen واحدة من أضخم المواقع الرقمية الهائلة التي تحتوي على أكثر من 91 مليون سجلًا بحثيًّا، وتشكل منصة ومسرحًا حيث يتبادل العلماء والباحثون المعرفة والتفاعل مع أحدث الابتكارات والاكتشافات والأفكار في مجالات متعددة.

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