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الملك سلمان وجه الوزراء والمسؤولين كلًا فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024: الإيرادات 1.172 تريليون ريال والنفقات 1.251 تريليون ريال

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024: الإيرادات 1.172 تريليون ريال والنفقات 1.251 تريليون ريال
المواطن - واس

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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