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تنطلق صيف العام المقبل في ألمانيا

مجموعات نارية في قرعة كأس أمم أوروبا 2024

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
مجموعات نارية في قرعة كأس أمم أوروبا 2024
المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة كأس أمم أوروبا 2024 عن مجموعات نارية حيث ستنطلق البطولة صيف العام المقبل في الأراضي الألمانية.

كأس أمم أوروبا 2024

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: ” ألمانيا، إسكتلندا، المجر، سويسرا”.

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المجموعة الثانية مكونة من: “إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا”.

المجموعة الثالثة ” سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا”.

المجموعة الرابعة ” هولندا، النمسا، فرنسا، المتأهل من الملحق الأول”.

المجموعة الخامسة ” بلجيكا، رومانيا، سلوفاكيا، المتأهل من الملحق الثاني”.

المجموعة السادسة” تركيا، البرتغال، التشيك، المتأهل من الملحق الثالث”.

قرعة يورو 2024
قرعة يورو 2024

مباريات الملحق

وسيلعب في الملحق الأول منتخبا ويلز وفنلندا، والفائز منهما يواجه المتأهل من مباراة بولندا وإستونيا.

وفي الملحق الثاني سيلعب منتخبا البوسنة وأوكرانيا ليواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة الكيان الصهيوني وآيسلندا.

وفي الملحق الثالث، سيلعب منتخبا جورجيا ضد لوكسمبورج ليواجه الفائز منهما، المتأهل من مباراة اليونان وكازاخستان.

وقبل قرعة كأس أمم أوروبا 2024، صُنفت المنتخبات المشاركة كالتالي: ” المستوى الأول شهد تواجد منتخبات ألمانيا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا”.

المستوى الثاني ” المجر، تركيا، الدنمارك، ألبانيا، رومانيا، النمسا”.

المستوى الثالث” هولندا، إسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك”.

المستوى الرابع ” إيطاليا، صربيا، سويسرا، 3 منتخبات ستتأهل من الملحق من بطولة دوري الأمم الأوروبية”.

وتبدأ مباريات بطولة اليورو بداية من 14 يونيو حتى 14 يوليو من عام 2024، كما سيحصل المنتخب المتوج باليورو على مكافأة مالية تصل إلى 28 مليون يورو.

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