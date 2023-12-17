محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”

أطلق محافظ الغاط، الأستاذ منصور بن سعد السديري، حملة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “اعتناء” في مكتبه، بحضور رئيس هيئة المحافظة، الشيخ فهد بن أحمد الطيار، والتي تهدف للمساهمة في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة.

وشملت الحملة التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العديد من الجهات التعليمية والحكومية والخاصة، ومحطات الوقود على الطرق السريعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الشاشات الرقمية واللوحات التوعوية والوسائل المختلفة.