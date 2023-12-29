المودة تستهدف خدمة 75 ألف أسرة خلال 2024 محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور أصدقاء رواد الكشافة يختتمون البرنامج العملي للتأهيل البيئي تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون أبها يتفوق على الرائد بهدفين في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي 3,9 ملايين موظف سعودي مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023 وظائف شاغرة في شركة التصنيع
سجلت خيمة “حنا لها” ضمن مهرجان الإبل، أول تجربة محاورة شعرية بلون الزجل، بين شاعر سعودي ولبناني، حيث أبدع الشاعر تركي الميزاني في تقديم أبياته بشكل نال إشادة واستحسان الحضور، وقدم اللبناني كلماته بشكل حماسي مميز.
وعلى قناة الصحراء لتغطية فعاليات مهرجان الإبل، كانت المحاورة الشعرية بين تركي الميزاني واللبناني والتي علق عليها فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل بالقول: تحسب لشاعرنا الكبير تركي الميزاني وأبدع أيما إبداع”.
في سياق آخر، أعلن فهد بن حثلين عن جائزة 100 ألف ريال لمنقية باشات شمر وجمهورها، حيث خصص الجائزة لأجمل أبيات تُكتب في فيديو “حذف العقل” عند الناقة.
سجلت خيمة #حنا_لها أول تجربة محاورة شعرية بلون الزجل، بين شاعر سعودي ولبناني🇸🇦🇱🇧 تحسب لشاعرنا الكبير @turky2000as و أبدع أيما إبداع🔥
📌اعتقد بنعتمدها👍🏼 pic.twitter.com/QkZ47rCLlQ
— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) December 29, 2023
تأليف القلوب واجتماع الناس على محبة رجل كنز لايقدر بمال؛ حتى لو أنفق المرء عليه كنوز الدنيا.
قال تعالى (لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم)
نغبط مالك الإبل خالد بن جدعان اللغيصم، على هذه المحبة.
و أقل هدية أقدمها لمنقية @kka080 وجمهورها 100,000 ريال لأجمل أبيات تكتب… pic.twitter.com/agBgG3xdCg
— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) December 28, 2023