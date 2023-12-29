محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني

سجلت خيمة “حنا لها” ضمن مهرجان الإبل، أول تجربة محاورة شعرية بلون الزجل، بين شاعر سعودي ولبناني، حيث أبدع الشاعر تركي الميزاني في تقديم أبياته بشكل نال إشادة واستحسان الحضور، وقدم اللبناني كلماته بشكل حماسي مميز.

أبدع أيما إبداع

وعلى قناة الصحراء لتغطية فعاليات مهرجان الإبل، كانت المحاورة الشعرية بين تركي الميزاني واللبناني والتي علق عليها فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل بالقول: تحسب لشاعرنا الكبير تركي الميزاني وأبدع أيما إبداع”.

في سياق آخر، أعلن فهد بن حثلين عن جائزة 100 ألف ريال لمنقية باشات شمر وجمهورها، حيث خصص الجائزة لأجمل أبيات تُكتب في فيديو “حذف العقل” عند الناقة.

سجلت خيمة #حنا_لها أول تجربة محاورة شعرية بلون الزجل، بين شاعر سعودي ولبناني🇸🇦🇱🇧 تحسب لشاعرنا الكبير @turky2000as و أبدع أيما إبداع🔥 📌اعتقد بنعتمدها👍🏼 pic.twitter.com/QkZ47rCLlQ — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) December 29, 2023