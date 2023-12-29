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أجواء حماسية في مهرجان الإبل

محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني
المواطن - فريق التحرير

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سجلت خيمة “حنا لها” ضمن مهرجان الإبل، أول تجربة محاورة شعرية بلون الزجل، بين شاعر سعودي ولبناني، حيث أبدع الشاعر تركي الميزاني في تقديم أبياته بشكل نال إشادة واستحسان الحضور، وقدم اللبناني كلماته بشكل حماسي مميز.

أبدع أيما إبداع

وعلى قناة الصحراء لتغطية فعاليات مهرجان الإبل، كانت المحاورة الشعرية بين تركي الميزاني واللبناني والتي علق عليها فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل بالقول: تحسب لشاعرنا الكبير تركي الميزاني وأبدع أيما إبداع”.

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في سياق آخر، أعلن فهد بن حثلين عن جائزة 100 ألف ريال لمنقية باشات شمر وجمهورها، حيث خصص الجائزة لأجمل أبيات تُكتب في فيديو “حذف العقل” عند الناقة.

 

 

 

 

 

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