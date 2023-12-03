محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي فتح باب التوظيف في مركز موان وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث وظائف شاغرة بشركة ياسرف غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15
شهدت الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليتواجد 4 من صفوفه في التشكيل المثالي، ويتقدمهم؛ النجم الجزائري رياض محرز.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ15، وشهد تواجد مهاجم الهلال، الصربي ميتروفيتش، بعد تألقه في ديربي الرياض، وتسجيله ثنائية، ليحصل على تقييم 9.6 درجات.
وتواجد 4 لاعبين من صفوف الأهلي بعد الفوز على أبها بسداسية نظيفة، وهم؛ الإسباني غابري فيغا الذي نال أعلى تقييم في الجولة بـ10 درجات، رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسيه وفراس البريكان.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس الرياض، الأوروغوياني مارتن كامبانيا، وفي الدفاع، كل من؛ أندريه بوركا “الأخدود”، أندريه جوتو “التعاون”، ويزيد البكر “الحزم”.
ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ جواو بيدرو “التعاون”، كيفين نكودو “ضمك”، وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، بجانب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محرز، فيغا، البريكان وفرانك كيسيه.