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شهد تواجد 4 لاعبين من الأهلي

محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليتواجد 4 من صفوفه في التشكيل المثالي، ويتقدمهم؛ النجم الجزائري رياض محرز.

محرز ونجوم الأهلي يقودون التشكيل

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ15، وشهد تواجد مهاجم الهلال، الصربي ميتروفيتش، بعد تألقه في ديربي الرياض، وتسجيله ثنائية، ليحصل على تقييم 9.6 درجات.

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ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @SPL

وتواجد 4 لاعبين من صفوف الأهلي بعد الفوز على أبها بسداسية نظيفة، وهم؛ الإسباني غابري فيغا الذي نال أعلى تقييم في الجولة بـ10 درجات، رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسيه وفراس البريكان.

النادي الأهلي
رياض والبريكان – المصدر @SPL

التشكيل المثالي للجولة

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس الرياض، الأوروغوياني مارتن كامبانيا، وفي الدفاع، كل من؛ أندريه بوركا “الأخدود”، أندريه جوتو “التعاون”، ويزيد البكر “الحزم”.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ جواو بيدرو “التعاون”، كيفين نكودو “ضمك”، وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، بجانب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محرز، فيغا، البريكان وفرانك كيسيه.

 

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي للجولة

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