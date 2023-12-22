محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحزم

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تترقب الجماهير مباراة الحزم ضد الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الحزم ضد الأهلي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الراقي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.
ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الحزم ضد الأهلي اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، وحصد الثلاث نقاط.
ويتوقع أن يبدأ الراقي المباراة بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، ديميرال، عبد الباسط هندي، روجر إيبانز، فرانك كيسي، جابري فيجا، محمد المجحد، آلان سانت ماكسيمان، رياض محرز وفراس البريكان.