محمد الشناوي: نسعى للوصول لنهائي مونديال الأندية 2023

وجه حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، الشكر للجماهير على الدعم، متمنيًا استكمال المشوار والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023.

فوز الأهلي ضد الاتحاد

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، وانتهت المباراة بتحقيق المارد الأحمر لفوز بنتيجة 3\1، وتأهله لنصف النهائي.

محمد الشناوي يُشيد بالفريق

وقال محمد الشناوي: “الأهلي استعد لمباراة الاتحاد بشكل جيد، وكانت هناك حالة من التركيز الشديد، خاصة مع الحضور ‏الجماهيري المميز، مما ساهم في تحقيق الفوز، وأوجه الشكر للجماهير على تواجدها في المدرجات بكثافة”.

وتابع: “الفريق أغلق صفحة مباراة الاتحاد، وبدأ من اليوم الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة، والأهلي فريق جماعي، وكل ‏لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير”.

وأضاف محمد الشناوي: “التوفيق في التصدي لركلة جزاء في المباراة، ‏كما حدث خلال البطولة الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك التصدي لركلتي جزاء في البطولة التي قبلها، فإن هذه الأمور ‏أصبحت من التاريخ، واعتدت أن يكون كامل تركيزي فيما هو قادم فقط”.

واستكمل قائلًا: “التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة ‏لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد ‏جماهيرنا”.

وواصل محمد الشناوي: “الحمد لله التوفيق كان حليفاً لنا أمام الاتحاد، بعكس ‏الفترة الماضية التي غاب عنا فيها التوفيق، ولهذا ظهرنا بشكلنا ومستوانا المعتاد، وسجلنا أكثر من هدف وتصديت لركلة جزاء مهمة، وفي النهاية حققنا المطلوب، والآن لا نشغل أنفسنا سوى بالعمل من أجل الفوز فيما هو قادم”.

وأشار خلال تصريحاته لموقع ناديه، إلى أنه من حق الجماهير أو الإعلام أن توجه الانتقادات، وأن اللاعبين لديهم تركيز كبير في الملعب فقط، وتعودوا ‏على مواجهة الضغوط، وخلال السنوات الماضية، شاركوا في بطولة كاس العالم للأندية 4 مرات على التوالي، وإن الاجتهاد في الملعب مع وجود ‏التوفيق، يؤدي إلى الفوز.‏

واختتم محمد الشناوي، تصريحاته قائلًا: “الأهلي رقم 1 في إفريقيا، ودائمًا هدفه تحقيق الانتصارات ويعمل خلال كأس العالم للأندية من أجل الوصول ‏إلى النهائي، والأهلي يمثل مصر في البطولة وليس النادي فقط، وإن اللاعبين على قدر المسئولية، والجميع يجتهد من أجل إسعاد ‏الجماهير، وبإذن الله فإن القادم سيكون أفضل”.