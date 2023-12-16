Icon

محمد الشناوي: نسعى للوصول لنهائي مونديال الأندية 2023 Icon أحمد حجازي يرد على تواجده في معسكر الأهلي المصري Icon عبدالرحمن العبود يخذل جماهير الاتحاد Icon الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسماً طائراً جنوب سيناء Icon الأهلي المصري وفلومينينسي المواجهة العربية البرازيلية الـ12 Icon التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم Icon دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقربائه فقط غداً Icon حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي Icon الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام Icon الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت.. حنكة سياسية وخبرات في القيادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
موجهًا الشكر للجماهير على الدعم

محمد الشناوي: نسعى للوصول لنهائي مونديال الأندية 2023

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
محمد الشناوي: نسعى للوصول لنهائي مونديال الأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، الشكر للجماهير على الدعم، متمنيًا استكمال المشوار والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023.

فوز الأهلي ضد الاتحاد

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، وانتهت المباراة بتحقيق المارد الأحمر لفوز بنتيجة 3\1، وتأهله لنصف النهائي.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا

ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا

جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية

جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @fifaworldcup_ar

محمد الشناوي يُشيد بالفريق

وقال محمد الشناوي: “الأهلي استعد لمباراة الاتحاد بشكل جيد، وكانت هناك حالة من التركيز الشديد، خاصة مع الحضور ‏الجماهيري المميز، مما ساهم في تحقيق الفوز، وأوجه الشكر للجماهير على تواجدها في المدرجات بكثافة”.

وتابع: “الفريق أغلق صفحة مباراة الاتحاد، وبدأ من اليوم الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة، والأهلي فريق جماعي، وكل ‏لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير”.

وأضاف محمد الشناوي: “التوفيق في التصدي لركلة جزاء في المباراة، ‏كما حدث خلال البطولة الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك التصدي لركلتي جزاء في البطولة التي قبلها، فإن هذه الأمور ‏أصبحت من التاريخ، واعتدت أن يكون كامل تركيزي فيما هو قادم فقط”.

محمد الشناوي
محمد الشناوي – المصدر @fifaworldcup_ar

واستكمل قائلًا: “التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة ‏لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد ‏جماهيرنا”.

وواصل محمد الشناوي: “الحمد لله التوفيق كان حليفاً لنا أمام الاتحاد، بعكس ‏الفترة الماضية التي غاب عنا فيها التوفيق، ولهذا ظهرنا بشكلنا ومستوانا المعتاد، وسجلنا أكثر من هدف وتصديت لركلة جزاء مهمة، وفي النهاية حققنا المطلوب، والآن لا نشغل أنفسنا سوى بالعمل من أجل الفوز فيما هو قادم”.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

وأشار خلال تصريحاته لموقع ناديه، إلى أنه من حق الجماهير أو الإعلام أن توجه الانتقادات، وأن اللاعبين لديهم تركيز كبير في الملعب فقط، وتعودوا ‏على مواجهة الضغوط، وخلال السنوات الماضية، شاركوا في بطولة كاس العالم للأندية 4 مرات على التوالي، وإن الاجتهاد في الملعب مع وجود ‏التوفيق، يؤدي إلى الفوز.‏

واختتم محمد الشناوي، تصريحاته قائلًا: “الأهلي رقم 1 في إفريقيا، ودائمًا هدفه تحقيق الانتصارات ويعمل خلال كأس العالم للأندية من أجل الوصول ‏إلى النهائي، والأهلي يمثل مصر في البطولة وليس النادي فقط، وإن اللاعبين على قدر المسئولية، والجميع يجتهد من أجل إسعاد ‏الجماهير، وبإذن الله فإن القادم سيكون أفضل”.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه