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محمد الهويش يقود مباراة النصر والتعاون

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
محمد الهويش يقود مباراة النصر والتعاون
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيقود الحكم ماجد الشمراني مباراة الفتح والأخدود وسيعاونه كل من مفرح الحسن وعبدالله العجيم، عبدالله الخربوش ومشعل الشهري حكم فيديو، فيصل القحطاني مساعدًا لحكم الفيديو.

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أما الحكم محمد الهويش فسوف يدير مباراة التعاون والنصر وسيعاونه كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان حكمًا للفيديو، إبراهيم الدخيل مساعدًا لحكم الفيديو.

الحكم الهولندي داني ماكيلي سيدير مباراة الشباب والوحدة وسيعاونه كل من هيسيل ستيجسترا وباتريك إينيا بينما سيكون سلطان عكيري حكمًا رابعًا، روب ديبيرينك حكمًا للفيديو، ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

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