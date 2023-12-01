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محمد بن سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
محمد بن سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام
المواطن - واس

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أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
وأدى الصلاة مع سمو ولي العهد على الفقيد – رحمه الله- كل من، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأدى الصلاة مع سمو ولي العهد أبناء وأحفاد الفقيد – رحمه الله – صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن ممدوح عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة مع سمو ولي العهد، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وكبار المسؤولين وجموع المصلين في المسجد الحرام.

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