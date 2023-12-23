محمد بن سلمان يتصدر استفتاء روسيا اليوم حول الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا في 2023

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تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استفتاء روسيا اليوم حول الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً خلال العام 2023م.
وحل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الصدارة باكتساح منقطع النظير، بواقع 69.9% بعد مشاركة 136266 شخصاً في الاستفتاء.
ويأتي تصدر ولي العهد استفتاء روسيا اليوم عن جدارة، نظير جهوده ضمن رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالسعودية في شتى المجالات السياسية سواء المحلية أو العالمية، والاقتصادية والتنمية والسياحية والرياضية والترفيهية بشهادة القاصي والداني.
وباتت السعودية مضرب المثل في النجاح في مختلف المجالات وباتت عناوين السعودية تتصدر صحف العالم والقنوات العالمية، بفضل النجاحات في شتى المجالات.
وحل في المرتبة الثانية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بواقع 15.5%، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ 3.9%