محمد بن ناصر يعزي أسرة عبدالحفيظ السروري

قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته إلى أُسرة السروري في وفاة عبدالحفيظ مهدي السروري رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقًا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفيّ أجراه أمير جازان بابنه مهدي عبدالحفيظ السروري، حيث دعا اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعرب مهدي السروري عن شكره لأمير منطقة جازان على مواساته لهم وتعزيته التي كان لها الأثر البالغ في تخفيف المصاب، داعيًا اللهَ- عزَّ وجلَّ- أن يحفظَه، وأن يمده بالصحة والعافية، وألا يريه أَيَّ مكروه.