مخالفة مرورية معتادة قد تكلفك 150 ريالًا

شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة التأكد من إيقاف تشغيل المركبة قبل مغادرتها.

مخالفة مرورية

وقال المرور في تنويه عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها مخالفة مرورية.

وأشارت إلى أن الغرامة المالية تتراوح بين: 100 – 150 ريالًا.