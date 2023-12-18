مخالفة مرورية معتادة قد تكلفك 150 ريالًا

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شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة التأكد من إيقاف تشغيل المركبة قبل مغادرتها.
وقال المرور في تنويه عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها مخالفة مرورية.
وأشارت إلى أن الغرامة المالية تتراوح بين: 100 – 150 ريالًا.
يذكر أنه يمكن تقسيط قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، مع إمكانية الحصول على خصم للمخالفة بنسبة 25% واعتبار أن هذا هو الحد الأدنى لقيمة الغرامة ولا يمكن رفعها عن هذه النسبة.