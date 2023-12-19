مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين بعد تعليق بريتش بتروليوم عمليات الشحن

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أوقفت شركة النفط العملاقة بريتش بتروليوم جميع شحناتها عبر البحر الأحمر مؤقتًا، فيما عكست أسعار النفط مسارها لتمحو جميع خسائرها وتنتقل للمنطقة الخضراء بارتفاع بنحو واحد بالمئة.
قالت شركة بريتش بتروليوم النفطية، الاثنين، إنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتًا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي في اليمن.
وأضافت الشركة في بيان “سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم”. وتابعت “في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتًا”.
وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه بسبب الهجمات المستمرة من الميلشيات الحوثية في اليمن. توقفت شركة بريتش بتروليوم عن تصدير شحناتها تحت دعوى تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط مع تزايد المخاوف من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.
وفي سياق متصل، قالت إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، “إيفرجرين لاين”، اليوم إنها ستعلق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر”، حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”. ويأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات على الممر المائي الحيوي.
وتهاجم حركة الميليشيا الحوثية السفن احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي تحكمه حماس. ويُعَد طريق الشحن في قناة السويس، الذي يؤدي إلى البحر الأحمر، ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة العالمية، ويستخدم لنقل الطاقة والسلع الأخرى بين أوروبا وآسيا وأماكن أخرى. وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها على غزة.
تعتبر شركة بريتش بتروليوم، المعروفة أيضًا باسم “BP”، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم وتعمل في جميع جوانب الصناعة، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق.
وتعمل الشركة في العديد من البلدان حول العالم ولديها شركات تابعة ومشاريع استراتيجية في مجالات النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة. تعمل BP أيضًا في مجال البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة ومستدامة في قطاع الطاقة.
وفي السنوات الأخيرة، اتخذت BP خطوات نحو تحويل نموذج أعمالها لتصبح أكثر استدامة وتركيزًا على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة. تعتبر BP رائدة في مجال الطاقة المتجددة وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة النظيفة وتكنولوجيات البطاريات والهيدروجين والشبكات الذكية.