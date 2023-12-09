داهمت فرق وزارة التجارة أحد المستودعات التي يديرها وافد متستر عليه يقوم بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم في عبوات تحمل أسماء شركات وهمية لبيعها بسعر أغلى من سعرها الحقيقة والاستفادة بفارق السعر.

تعبئة الدقيق المدعوم

ووثقت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوضح تعبئة الدقيق على الأرض بين الأتربة والقوارض والحشرات دون أدنى اكتراث بقواعد سلامة الأغذية وحفظ النعمة.

شركات وهمية

وبحسب المقطع فإنه المداهمة تمت بناء على معلومات وردت للوزارة، بقيام أحد الوافدين بجلب الدقيق المدعوم وتعبئته داخل مستودع غير مرخص تحت اسم شركات وهمية، وطرحه للبيع في الأسواق.

وأغلقت الفرق الرقابية الموقع المخالف، وأحالت المخالفين للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.