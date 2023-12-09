تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور الوحدة يصعد مركزًا بعد فوزه على الأخدود بثنائية فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ هدف يُهدي أستون فيلا ضد آرسنال النقاط الـ3 لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة رئيس الأهلي يهاجم التحكيم مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام
داهمت فرق وزارة التجارة أحد المستودعات التي يديرها وافد متستر عليه يقوم بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم في عبوات تحمل أسماء شركات وهمية لبيعها بسعر أغلى من سعرها الحقيقة والاستفادة بفارق السعر.
ووثقت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوضح تعبئة الدقيق على الأرض بين الأتربة والقوارض والحشرات دون أدنى اكتراث بقواعد سلامة الأغذية وحفظ النعمة.
وبحسب المقطع فإنه المداهمة تمت بناء على معلومات وردت للوزارة، بقيام أحد الوافدين بجلب الدقيق المدعوم وتعبئته داخل مستودع غير مرخص تحت اسم شركات وهمية، وطرحه للبيع في الأسواق.
وأغلقت الفرق الرقابية الموقع المخالف، وأحالت المخالفين للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
فيديو | تلف وسوء تخزين وأخرى يداس فيها الطحين..
بين الأتربة والقوارض والحشرات وافد مخالف متستر عليه يغش بأبشع الصور ويعيد تعبئة الدقيق المدعوم داخل عبوات بأسماء تجارية وهمية
التفاصيل في تقرير مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي pic.twitter.com/gIfHQEJzhW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2023