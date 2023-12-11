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قبل مواجهة أوكلاند سيتي غدًا

مدرب الاتحاد: طريقة واحدة أنقذت اللاعبين من الإصابة وجاهزون للمونديال

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
مدرب الاتحاد: طريقة واحدة أنقذت اللاعبين من الإصابة وجاهزون للمونديال
المواطن - محمد سمعه

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تحدث المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي غدًا في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2023.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق لقاء العميد وأوكلاند: ” عندما جئت لتدريب النادي كان أمامي طريقة واحدة لإنقاذ اللاعبين من الإصابات وهي تخفيف العبء التدريبي، نعاني من كثرة المباريات وضغطها”.

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وأضاف: ” بنزيما لاعب كبير للغاية، وهو واحد من أفضل لاعبي العالم ووجوده معنا يسهل العديد من الأمور في أرض الملعب، ولا يجب نسيان أن العميد يملك فريقًا مميزًا”.

وتابع: ” جاهزون للمنافسة وسنقدم ظهورًا مشرفًا في المونديال لأننا نملك الرغبة والعناصر الجيدة لمثل هذه المباريات وكل ما حدث في الماضي يختلف تمامًا عن اليوم”.

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي غدًا الثلاثاء في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

مارسيلو جاياردو - غاياردو - الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

 

وستُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , MAX SPORT 1 HD , TNT SPORTS 3 , SPORT TV1 PORTUGAL.

 

 

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