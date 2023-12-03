مدرب سباهان: تنتظرنا مباراة كبيرة ضد الاتحاد

شدد المدير الفني لفريق سباهان الإيراني، خوسيه مورايس، على قوة مباراة الغد ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا، متمنيًا الظهور بشكل جيد.

مورايس يُعلق على مباراة الغد

وقال مدرب سباهان، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “سنقدم كل ما نملك في مواجهة الغد أمام الاتحاد، ومن المهم أن نكون في كامل تركيزنا، لأن المنافس فريق كبير”.

وتابع مدرب الهلال السابق: “المتغيرات في كرة القدم تحدث باستمرار، سواء من ناحية اللاعبين أو المدربين.. في الفترة الماضية كان نونو سانتو مدرب الاتحاد، والآن مدربهم غاياردو، وانا أعرف الاثنين”.

وأضاف: “سبق أن تعاملت مع العديد من لاعبي الاتحاد، مثل عبد الله المعيوف وكريم بنزيما، بالإضافة إلى فابينيو وكانتي وجوتا.. المباراة بالنسبة لي خاصة، وآمل أن تكون على قدر تطلعات الجماهير”.

واختتم مدرب سباهان تصريحاته قائلًا: “أشكر الشعب السعودي على الاستقبال الجميل الذي حصلنا عليه، منذ وصولنا مطار جدة، وتنتظرنا غدًا مباراة كبيرة لحسم الصدارة في دوري أبطال آسيا“.

الاتحاد ضد سباهان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد سباهان الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الإيراني صاحب المركز الثاني.