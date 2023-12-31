مدني بريدة ينقذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة

باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

سيول في بريدة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني في بريدة أنقذت (9) أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة، وهم بصحة جيدة.

يذكر أن بريدة شهدت خلال الأيام الماضية حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

جريان تاريخي لشعيب الطرفية والسيل خرج عن مساره شرق #بريده_الان ⚠️👌 pic.twitter.com/le2vf0aigc — ⛈طقس الحجاز⛈ (@alhijaz21) December 31, 2023

كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.