وظائف إدارية شاغرة بهيئة الملكية الفكرية طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن مراحل وإجراءات تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في التركي القابضة طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية هيئة تطوير الدرعية: لا صحة للمعلومات المتداولة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط المشروع هيئة الترفيه تطلق برنامج قادة الترفيه صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م
تعتبر عملية تقييم الأداء الوظيفي، عملية مستمرة تمر بالعديد من الخطوات والإجراءات، وفق معايير علمية، تحقق الموضوعية، من أجل تحقيق الأهداف وتجويد الممارسات.
وتقيم وزارة التعليم ضمن جهودها في تطبيق إدارة الأداء، لشاغلي الوظائف الإدارية، لقاءات للتعريف بتقييم الأداء وآليات تقديم التظلمات وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري.
وتمر عملية تقيم الأداء بمراحل متعددة كما يلي:
وفي وقت سابق حذر المهتم بشؤون الموارد البشرية نايف العمري، من وجود ممارسات خاطئة في عملية تقييم الأداء مثل الانحياز ضد أحد الموظفين أو إعطاء موظف آخر التقييم الذي لا يستحقه مما يسبب مشاكل بين الموظفين وبين الموظف ومديره المباشر.
#الأداء_الوظيفي|
يمر الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية بمراحل متعددة، تبدأ بالتخطيط للأداء ثم المراجعة المستمرة وبعدها تقييم الأداء.#تعليم_الرياض pic.twitter.com/pua5mv2TVf
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) December 11, 2023