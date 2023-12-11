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مراحل وإجراءات تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
مراحل وإجراءات تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية
المواطن - فريق التحرير

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تعتبر عملية تقييم الأداء الوظيفي، عملية مستمرة تمر بالعديد من الخطوات والإجراءات، وفق معايير علمية، تحقق الموضوعية، من أجل تحقيق الأهداف وتجويد الممارسات.

تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية

وتقيم وزارة التعليم ضمن جهودها في تطبيق إدارة الأداء، لشاغلي الوظائف الإدارية، لقاءات للتعريف بتقييم الأداء وآليات تقديم التظلمات وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري.

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مراحل تقييم الأداء

وتمر عملية تقيم الأداء بمراحل متعددة كما يلي:

  • التخطيط للأداء وإعداد واعتماد ميثاق الأداء ويتم فيها تحديد المستهدفات بالاشتراك بين الموظف ومديره المباشر.
  • المراجعة المستمرة للأداء ويتم فيها متابعة تقدم الموظف نحو تحقيق مستهدفات الأداء وتقديم الدعم المطلوب عند الحاجة لتمكين الموظف من تحقيق المستهدفات المطلوبة منه.
  • المرحلة الثالثة هي تقييم الأداء ويتم فيها تقييم أداء الموظف بناء على ميثاق الأداء، حيث يعقد المدير جلسة مع الموظف يتم فيها استعراض أداء الموظف بمقارنة النواتج المستهدفة في ميثاق الأداء مع ما حققه الموظف بالفعل.

ممارسات خاطئة

وفي وقت سابق حذر المهتم بشؤون الموارد البشرية نايف العمري، من وجود ممارسات خاطئة في عملية تقييم الأداء مثل الانحياز ضد أحد الموظفين أو إعطاء موظف آخر التقييم الذي لا يستحقه مما يسبب مشاكل بين الموظفين وبين الموظف ومديره المباشر.

 

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