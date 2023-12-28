مرشح جديد قد يُدرب الاتحاد خلفًا لـ جاياردو

أبدت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد غضبها من طريقة إدارة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لمباريات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد خسارة 4 مباريات من أصل آخر 5 مباريات.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي طالبت جماهير العميد، بإقالة المدرب الأرجنتيني والتفكير في ضم مدرب عالمي آخر من العيار الثقيل.

مدرب ريال مدريد كان مرشحًا

جماهير العميد سبق أن طالبت مرارًا وتكرارًا بالتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق.

وكان زيدان رُشح لتدريب العميد بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو وقبل التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الحالي.

يذكر أن جاياردو كان تولى تدريب الاتحاد بعد إقالة نونو سانتو في نوفمبر الماضي.