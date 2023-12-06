مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف أمنية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية توفر وظائف أمنية (لا تشترط خبرة) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول أمن.

المهام الوظيفية:

1- التشييك على جميع المواقع التابعة للمركز أثناء وبعد ساعات العمل الرسمية.

2- كتابة التقارير الأمنية بعد وأثناء المهام الميدانية.

3- حصر الحضور والانصراف في الميادين.

4- وضع جداول الاستلام لرجال الأمن والإشراف عليها.

5- أخذ جولة ميدانية للتأكد من سير عمل الحراسات في الإجازات والعطل الرسمية.

6- متابعة الأعمال الإدارية الخاصة بوحدة الأمن.

7- متابعة طلبات تأمين المواد اللازمة للمهام الميدانية.

8- إنهاء إجراءات دخول الموظفين والمعدات للمواقع الرسمية لتجارب المركز.

9- مرافقة المعدات الخاصة بالمركز أثناء تنقلها من موقع لآخر.

10- مرافقة الوفود الرسمية المجدولة زيارتها للمركز والمرافق التابعة له.

المؤهل والمهارات المطلوبة:

1- إجادة استخدام الأجهزة الأمنية.

2- إجادة استخدام برامج الأوفيس لإعداد وكتابة التقارير والجداول.

3- معرفة بإجراءات الأمن والسلامة.

4- مهارات التواصل.

5- يفضل وجود شهادة الأوشا OSHA.

نبذة عن المركز:

– يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وفقًا للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/22هـ الموافق 2023/12/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا