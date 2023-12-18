مركز الملك سلمان: الجسر الإغاثي السعودي متواصل لإغاثة الفلسطينيين

أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي أن الحملة الإغاثية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة مستمرة وفق التوجيهات الكريمة في هذه المرحلة الحرجة حيث يحتاج سكان القطاع إلى المساعدات الطارئة.

الجسر الإغاثي السعودي

وقال الجطيلي في مداخلة مع قناة الإخبارية : سنستمر في تقديم المساعدات حتى نرى بوادر التعافي المبكر وفي مرحلة لاحقة سنساعد الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية مع إعادة بناء وتنمية قطاع غزة.

إجمالي المساعدات السعودية

ولفت إلى أن الجسر الجوي والبحري الإغاثي مستمر، وحتى الآن تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 95 شاحنة، للتقليل من معاناة الأشقاء داخل غزة، فيما بلغ إجمالي ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة بلغ نحو 4500 طن من المساعدات الإغاثية، توزعت على 32 طائرة إغاثية فضلًا عن 20 سيارة إسعاف فيما وصلت اليوم الباخرة الإغاثية الرابعة إلى ميناء بورسعيد وبلغ إجمالي ما نقلته البواخر الإغاثية السعودية الأربعة أكثر من 3800 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية ضمن الحملة الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان.

فيديو | د. سامر الجطيلي: الحملة الإغاثية السعودية مستمرة حتى نرى بوادر التعافي المبكر وسنساعد الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية مع إعادة بناء وتنمية قطاع غزة #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/tIPL6fwDuI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2023