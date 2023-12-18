الملك سلمان يهنئ الشيخ تميم باليوم الوطني القطري: علاقاتنا أخوية مميزة الشورى يقترح منح الممارس الصحي السعودي الفرد ترخيص مزاولة المهنة الشيخ السديس: لا خوف على اللغة العربية فهي محفوظة بحفظ القرآن تداول تعلق اتفاقية صناعة السوق لـ4 ورقات مالية مركز الملك سلمان: الجسر الإغاثي السعودي متواصل لإغاثة الفلسطينيين عبدالفتاح السيسي يفوز برئاسة مصر لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون الأرصاد : أمطار من الجمعة حتى الأربعاء فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بحادث هل يعد مخالفة مرورية ؟ أبل تخطط للاحتفاظ بتصميم iPhone 15 مع تغييرات بسيطة في 2024
أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي أن الحملة الإغاثية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة مستمرة وفق التوجيهات الكريمة في هذه المرحلة الحرجة حيث يحتاج سكان القطاع إلى المساعدات الطارئة.
وقال الجطيلي في مداخلة مع قناة الإخبارية : سنستمر في تقديم المساعدات حتى نرى بوادر التعافي المبكر وفي مرحلة لاحقة سنساعد الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية مع إعادة بناء وتنمية قطاع غزة.
ولفت إلى أن الجسر الجوي والبحري الإغاثي مستمر، وحتى الآن تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 95 شاحنة، للتقليل من معاناة الأشقاء داخل غزة، فيما بلغ إجمالي ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة بلغ نحو 4500 طن من المساعدات الإغاثية، توزعت على 32 طائرة إغاثية فضلًا عن 20 سيارة إسعاف فيما وصلت اليوم الباخرة الإغاثية الرابعة إلى ميناء بورسعيد وبلغ إجمالي ما نقلته البواخر الإغاثية السعودية الأربعة أكثر من 3800 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية ضمن الحملة الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان.
فيديو | د. سامر الجطيلي: الحملة الإغاثية السعودية مستمرة حتى نرى بوادر التعافي المبكر وسنساعد الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية مع إعادة بناء وتنمية قطاع غزة #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/tIPL6fwDuI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2023
فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: الجسر الجوي الإغاثي مستمر، وحتى الآن تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 95 شاحنة #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/LCgFthhQQ4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2023