حمدالله يسجل هدفًا مميزًا لـ الاتحاد ورونالدو يرد بالتعادل أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة رادار جدة: تكوّنات رعدية على السواحل وداخل البحر لحظة إنقاذ العشرات من حريق مول تجاري في ألبانيا التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والنصر خطوات تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام عبر مساند رغم عقدة الـ4 سنوات .. تفوق كبير لـ النصر على الاتحاد في جدة أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وخام برنت فوق 79 دولارًا سفارة السعودية بالعراق: نتابع حادث العثور على جثة مواطن وكويتي والتحقيقات جارية
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على المتضررين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتعزيز جودة الحياة وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.