مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في خربة العدس بقطاع غزة

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، سلالًا غذائية في منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
وجاء ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.