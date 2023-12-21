Icon

طوارئ في أوروبا بسبب بيا Icon مشروعات نيوم في 2023 تبهر العالم بأحدث الوجهات السياحية الفاخرة Icon الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل فلسطين وإسرائيل Icon ليفاندوفسكي يُغضب تشافي Icon وزارة الصحة تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير Icon الهلال يستهدف الفوز الـ11 تواليًا Icon السديس يتبنى مقترحات مدرسي الحرم المكي: أنتم صناع قصص النجاح Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في خربة العدس بقطاع غزة Icon سجل مميز لـ نادي الخليج في ملعبه Icon 3 فرق سعودية بالمستوى الأول في قرعة دوري أبطال آسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في خربة العدس بقطاع غزة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في خربة العدس بقطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، سلالًا غذائية في منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

إغاثة الشعب الفلسطيني

وجاء ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

قد يهمّك أيضاً
مشروعات نيوم في 2023 تبهر العالم بأحدث الوجهات السياحية الفاخرة

مشروعات نيوم في 2023 تبهر العالم بأحدث الوجهات السياحية الفاخرة

الإصابات أربكت حسابات غاياردو بمونديال الأندية 2023

الإصابات أربكت حسابات غاياردو بمونديال الأندية 2023

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة
العالم

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية...

العالم
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي
آخر الاخبار

انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي

آخر الاخبار
سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر
الرياضة

سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر

الرياضة
3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية
آخر الاخبار

3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال...

آخر الاخبار
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور

الرياضة
مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل
السعودية اليوم

مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت...

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه