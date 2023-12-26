مزايا إطلاق السعودية أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية بالعالم

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة للعديد من المشاريع السياحية المتجددة الرائدة، وشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة ACES، تدشين أول شبكة جيل خامس 5G داخلية خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في فندق ترتل باي بوجهة البحر الأحمر، لتحدث سبقًا نوعيًّا جديدًا على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة.

أفضل تقنية خضراء

وكشفت شركة البحر الأحمر الدولية، المطور الأكثر طموحًا في العالم وزين السعودية، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، عن تحقيقهم جائزة “أفضل تقنية خضراء” خلال الدورة السابعة عشرة لـ “قمة قادة قطاع الاتصالات”، التي عقدت يومي 6 و7 ديسمبر 2023، في دبي.

وجاء هذا الفوز ليكلل تدشينهما أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في منتجع “سيكس سنسز الكثبان الجنوبية” الصحراوي في وجهة “البحر الأحمر”، لتحدث سبقًا نوعيًّا جديدًا على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتقدم ولأول مرة على مستوى العالم حلًّا عمليًّا للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يمثل أحد أكثر التحديات التقنية تعقيدًا على مستوى العالم.

مزايا استخدام شبكة 5G بالسعودية

ويمكن أن يقلل استخدام شبكة 5G، من انبعاثات الكربون المرتبطة بالاتصالات، ولكن تتطلب شبكة 5G بنية تحتية معينة تشمل محطات قاعدة وأبراج اتصال ومراكز بيانات ومعدات أخرى.

وتحتاج إجراءات تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بشبكة 5G، اتخاذ المزيد من الخطوات ومنها على سبيل المثال، استخدام محطات قاعدة ذكية وفعالة من حيث استهلاك الطاقة، ويمكن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة للمحطات وتجنب الإهدار الزائد للطاقة. ويمكن تطوير هياكل الأبراج والأجهزة المستخدمة في شبكة 5G لتكون أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

تطبيق مبادئ الطاقة المتجددة

تدرك العديد من الشركات المشغلة للشبكات اللاسلكية الحاجة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة استدامة الشبكات، وبالتالي تعمل على تطبيق مبادئ الطاقة المتجددة في بنية تحتية شبكة 5G. وفيما يلي بعض التوجهات التي يتم اتباعها:

استخدام مصادر الطاقة المتجددة: تشجع الشركات على استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتشغيل محطات القاعدة والمراكز البيانات التي تدعم شبكة 5G. يتم تركيب الألواح الشمسية على أبراج الاتصالات والمباني والمحطات القاعدة لتوليد الكهرباء من مصدر الطاقة الشمسية، كما يتم استخدام أجهزة توليد الطاقة من الرياح لتوفير الكهرباء. تخطيط وتصميم مراكز البيانات الخضراء: يتم تصميم مراكز البيانات التي تدعم شبكة 5G بطريقة تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة بشكل كبير. يتم استخدام أنظمة تبريد فعالة لتقليل الاحتياجات الطاقوية واستهلاك الكهرباء، ويتم تثبيت أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح لتغذية المراكز البيانات. تحسين كفاءة استهلاك الطاقة: تهدف الشركات إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في محطات القاعدة والمعدات الأخرى المستخدمة في شبكة 5G. يتم استخدام تقنيات مثل تقنية MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) وتقنية الاستعداد الذكي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الإهدار. تطوير تكنولوجيا البطاريات: يعمل الباحثون والمهندسون على تطوير تكنولوجيا البطاريات المتقدمة والفعالة من حيث استخدام الطاقة، وذلك لتوفير حلول تخزين الطاقة المستدامة لمحطات القاعدة والأجهزة الأخرى.

تعزيز استدامة وكفاءة شبكة 5G

ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في التطور والتوسع في المستقبل لتعزيز استدامة وكفاءة شبكة 5G. فيما أشار الدكتور أكرم أبو راس؛ الرئيس التنفيذي لشركة ACES، إلى أن الشركة تسعى إلى أن تكون جزءًا من مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الإلكترونية من خلال مشاريع البنية الرقمية التي تعمل بها تحت مبدأ المستضيف المحايد.

وعلق الدكتور أحمد السحيلي؛ رئيس قطاع التقنية في شركة البحر الأحمر الدولية، قائلًا: “يشكل هذا الإنجاز امتدادًا لإنجازاتنا التقنية السابقة والتزامنا التام بتوفير تجربة استثنائية لزوارنا، كما يُعد استمرارًا لارتقائنا بقطاع الضيافة في المملكة وأخذ تطلعات ضيوفنا إلى مستويات جديدة، ومن خلال نموذج عمل المستضيف المحايد، تُوفر تغطية شبكة الجيل الرابع 4G، وشبكة الجيل الخامس 5G الفائقة السرعة من خلال بنية تحتية مشتركة تسمح بتمكين الاتصال السلس للمشتركين مع جميع مقدمي الخدمات المرخصين في المملكة”.