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يستهدف إطلاع ممارسي المهنة على أحدث اللوائح

مزايا التسجيل المهني للإعلاميين

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
مزايا التسجيل المهني للإعلاميين
المواطن - فريق التحرير

استعرض عمر أبو بكر، مستشار الشؤون التنظيمية في الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مزايا التسجيل المهني للإعلاميين.

وقال أبو بكر، بمداخلة لقناة الإخبارية: إن التسجيل المهني يهدف إلى حفظ حقوق مهنة الإعلام وتوثيق بيانات ممارسيها، كما أنه يلزم جميع العاملين في مجال الإعلام بالتسجيل المهني لدى الهيئة، ويستهدف إطلاع ممارسي المهنة على أحدث اللوائح والتشريعات، أولوية حضور الفعاليات والوصول لمصادر المعلومات.

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التسجيل المهني للإعلاميين

ودعا مستشار الشؤون التنظيمية في الهيئة، جميع الإعلاميين إلى التسجيل المهني عبر منصة الخدمات الإعلامية قبل النصف الأول لعام 2024؛ لأن ممارسة المهن الإعلامية بعد ذلك سيكون مخالفة تستوجب العقوبة.

وحول آلية التحقق من المتقدم للهيئة لاستحقاق التسجيل، أكد أن ذلك يشمل إرفاق المتقدم سابق الأعمال وخبراته في المجال وإرفاق مستند من نفس المنشأة التي يعمل بها وعدد سنوات خبرته.

التسجيل إلزامي

وأطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، المرحلة الثانية من التسجيل المهني للإعلاميين، ليكون إلزاميًا لجميع العاملين في ذلك المجال، ويحفظ حقوق مهنة الإعلام.

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