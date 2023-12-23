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خيارات جديدة في قسم إمكانية وصول ذوي الإعاقة

مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في النظام تماشيًا مع قانون الأسواق الرقمية الذي سنّه الاتحاد الأوروبي.

أبرز المزايا الجديدة من ويندوز 11

وأفاد تقرير موقع “ويندوز سنترال”، نقًلا عن مصادر في مايكروسوفت، بأن المزايا الجديدة تشمل تحسينات في تجربة المستخدم، وخيارات جديدة في قسم إمكانية وصول ذوي الإعاقة، وتحسين إدماج خدمات مايكروسوفت 365، وتمكين المستخدمين من إزالة بعض العناصر المثبتة افتراضيًا في النظام، وغيرها.

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وسيتيح التحديث القادم إمكانية إزالة برامج مايكروسوفت المثبتة افتراضيًا في نظام ويندوز 11، مثل متصفح إيدج وبرنامج الصور والمساعد الصوتي وغيرهم، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تغيير محرك البحث الافتراضي عند البحث، وإخفاء عرض الأخبار في قسم “الويدجت”.

أجهزة تدعم شاشاتها الكتابة بالقلم

وسيتمكن المستخدمون من استخدام القلم في الكتابة يدويًا مباشرةً في أي خانة تقبل الإدخال النصي مثل مربعات البحث، وسيعمل النظام على تحويل الكتابة اليدوية إلى نصوص رقمية، في الأجهزة التي تدعم شاشاتها الكتابة بالقلم.

وستحصل تطبيقات نظام ويندوز 11 على بعض التحسينات، مثل عرض عدد الأحرف في الشريط السفلي في تطبيق المفكرة، وإظهار اختصار التحرير باستخدام المفكرة في القائمة التي تظهر عند الضغط على أي مستند نصي.

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