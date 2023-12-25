Icon

مساند : التأمين على العمالة المنزلية الحالية غير إلزامي Icon موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445 Icon مبادرة لتوفير خيارات غذائية آمنة لمرضى السيلياك عبر تطبيقات التوصيل Icon سعود الطبية: المستحضرات العشبية ترتبط بالشتاء وتداخلاتها الدوائية خطيرة Icon شركة الفنار تعلن عن 117 وظيفة بعدة تخصصات Icon تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي Icon التدخين يقلص حجم المخ ويسبب شيخوخة الدماغ Icon القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي Icon صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد Icon ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مساند : التأمين على العمالة المنزلية الحالية غير إلزامي

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
مساند : التأمين على العمالة المنزلية الحالية غير إلزامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جدد برنامج مساند التأكيد على أن التأمين على العمالة المنزلية الحالية ليس إلزاميًا كما أنه غير إلزامي أيضًا عند نقل خدمات العمالة الحالية.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير على مساحة 17.3 مليون متر مربع

إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير على مساحة 17.3 مليون متر مربع

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

تجربة اختيارية

وأوضحت منصة مساند ردًا على العديد من الاستفسارات الواردة إليها عبر منصة إكس إلى أن التأمين اختياري في المرحلة الحالية.

وكانت الموارد البشرية أشارت إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه