مساند : التأمين على العمالة المنزلية الحالية غير إلزامي

جدد برنامج مساند التأكيد على أن التأمين على العمالة المنزلية الحالية ليس إلزاميًا كما أنه غير إلزامي أيضًا عند نقل خدمات العمالة الحالية.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

تجربة اختيارية

وأوضحت منصة مساند ردًا على العديد من الاستفسارات الواردة إليها عبر منصة إكس إلى أن التأمين اختياري في المرحلة الحالية.

وكانت الموارد البشرية أشارت إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.