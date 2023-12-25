مساند : التأمين على العمالة المنزلية الحالية غير إلزامي موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445 مبادرة لتوفير خيارات غذائية آمنة لمرضى السيلياك عبر تطبيقات التوصيل سعود الطبية: المستحضرات العشبية ترتبط بالشتاء وتداخلاتها الدوائية خطيرة شركة الفنار تعلن عن 117 وظيفة بعدة تخصصات تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي التدخين يقلص حجم المخ ويسبب شيخوخة الدماغ القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
جدد برنامج مساند التأكيد على أن التأمين على العمالة المنزلية الحالية ليس إلزاميًا كما أنه غير إلزامي أيضًا عند نقل خدمات العمالة الحالية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
وأوضحت منصة مساند ردًا على العديد من الاستفسارات الواردة إليها عبر منصة إكس إلى أن التأمين اختياري في المرحلة الحالية.
وكانت الموارد البشرية أشارت إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.